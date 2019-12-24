Вологжанка Анастасия Маркова завоевала бронзу Международных соревнований по плаванию

Вологжанка Анастасия Маркова стала бронзовым призером Международных соревнований по плаванию "Кубок Владимира Сальникова", которые прошли в Санкт-Петербурге в минувшие выходные.

Анастасия Маркова заняла третье место на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2 минуты 10.42 секунд. Пропустив вперед только Светлану Чимрову из Москвы и представительницу Кемеровской области Александру Сабитову.

Всего на соревнованиях был установлен один юношеский рекорд мира, один юношеский рекорд Европы, два рекорда России, шесть юношеских рекордов России, шесть рекордов соревнований.