Вологжанка Анастасия Маркова завоевала бронзу Международных соревнований по плаванию

24.12.2019 [Спорт]

Вологжанка Анастасия Маркова стала бронзовым призером Международных соревнований по плаванию "Кубок Владимира Сальникова", которые прошли в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. 

Анастасия Маркова заняла третье место на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2 минуты 10.42 секунд. Пропустив вперед только Светлану Чимрову из Москвы и представительницу Кемеровской области Александру Сабитову.

Всего на соревнованиях был установлен один юношеский рекорд мира, один юношеский рекорд Европы, два рекорда России, шесть юношеских рекордов России, шесть рекордов соревнований.

Тэги: плавание

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