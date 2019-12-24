На прогулку по предновогоднему дореволюционному городу приглашает бюро «Вокруг да около» - 28 декабря в Вологде пройдет экскурсия «Новый год по-старому».

— Заглядываем в афиши городского театра в поисках рождественских спектаклей и в электротеатры — в поисках «Иронии судьбы»! Но находим другое, совсем другое! Подивимся рождественским базарам в аптекарских магазинах и улыбнемся декабрьскими броскими объявлениями о распродажах всего. Пройдем рядом с местами бывших балов и танцОвальных вечеров, а старые газеты помогут вообразить новогодний декор тех времен, — пишут организаторы.