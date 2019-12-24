В Воронежской области арестовали череповчанина, который вёз полкило амфетамина

24.12.2019 [Происшествия]

На трассе в Воронежской области задержали жителя Череповца, который вез в Краснодар полкилограмма амфетамина. Наркотик он планировал продавать через тайники-закладки.

«Фольксваген» остановили 22 декабря на 515 км федеральной трассы М-4 «Дон», в салоне были 34-летний и 41-летняя череповчане. В ходе осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотик.

— В отделе полиции № 3 УМВД России по г. Воронежу ранее неоднократно судимый за совершение краж 34-летний подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что  ехал с друзьями отдыхать, с собой перевозил амфетамин, обернув его в женскую куртку, который планировал сбыть посредством «закладок» в г. Краснодаре, — сообщает пресс-служба УМВД по Воронежской области.

Экспертиза показала, что изъятое — амфетамин, массой 515,503 граммов. Череповчанин арестован, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Тэги: наркотики

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Памятная доска депутату в Никольске и двор в Вологде попали в топ-10 абсурдных открытий чиновников
На площади Революции в Вологде упала новогодняя елка
Экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева лишили прав за пьяное вождение
На создании системы «Безопасный город» в Вологде, Череповце и Вытегорском районе бюджет потерял 326 млн рублей
Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик
Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области
В Вологде бюджетников просят голосовать за детсад в Бывалово вопреки генплану
Администрация Вологды поменяла условия голосования по детсаду в Бывалово
В Вологде упала еще одна ёлка
Птицефабрика ООО «Малечкино» в Череповецком районе собирается банкротиться
23.12.2019 [БлогоVO]

#ПродалиСнесли

565
0
19.12.2019 [БлогоVO]

Оказывается, АдГорода решил вплотную заняться сохранением деревянной архитектуры

945
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд отказал вологжанке, которая пыталась признать свою 81-летнюю мать недееспособной
Пьяный череповчанин угрожал устроить пожар на автозаправке
Жительница Кирилловского района спряталась в квартире у пенсионера и похитила 10 000 рублей
Вологжанка Анастасия Маркова завоевала бронзу Международных соревнований по плаванию
28 декабря в Вологде пройдет экскурсия «Новый год по-старому»
В Воронежской области арестовали череповчанина, который вёз полкило амфетамина
Шестиметровый светодиодный фонтан установили в Череповце
 


23.12.2019 [Общество]

Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области

4325
0
24.12.2019 [БлогоVO]

Таракана они, видите ли, прооперировали в Красноярске. А что насчет беременных женщин?

125
0
23.12.2019 [Обзор Прессы]

Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования

542
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика