В Воронежской области арестовали череповчанина, который вёз полкило амфетамина

На трассе в Воронежской области задержали жителя Череповца, который вез в Краснодар полкилограмма амфетамина. Наркотик он планировал продавать через тайники-закладки.

«Фольксваген» остановили 22 декабря на 515 км федеральной трассы М-4 «Дон», в салоне были 34-летний и 41-летняя череповчане. В ходе осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотик.

— В отделе полиции № 3 УМВД России по г. Воронежу ранее неоднократно судимый за совершение краж 34-летний подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что ехал с друзьями отдыхать, с собой перевозил амфетамин, обернув его в женскую куртку, который планировал сбыть посредством «закладок» в г. Краснодаре, — сообщает пресс-служба УМВД по Воронежской области.

Экспертиза показала, что изъятое — амфетамин, массой 515,503 граммов. Череповчанин арестован, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.