Сокольчанин помог на улице упавшей женщине и похитил ее сумку

24.12.2019 [Происшествия]

В Соколе вынесли приговор местному жителю, который на улице помог упавшей женщине и похитил ее сумку. Инцидент произошел в июне этого года.

В материалах дела говорится, что в то утро потерпевшая шла из магазина домой, оступилась и упала. К ней подбежал мужчина, он помог ей подняться, взял с земли ее сумку и предложил проводить до дома. Сокольчанка согласилась, а когда они проходили мимо гаражей, новый знакомый, не обращая внимания на крики женщины, скрылся из виду вместе с сумкой.

— В сумке находились бутылка водки 0,25 л, кошелек с золотой монетой стоимостью 9000 рублей, помадой и двумя банковскими картами, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Ущерб потерпевшая оценила в 10 649 рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже.

На суде мужчина полностью признал свою вину, заявил, что раскаивается. Ему назначили наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Кроме того, он должен возместить причиненный преступлением ущерб.

 

Тэги: грабеж

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