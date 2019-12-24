Выставка картин художника Олега Бороздина работает в Доме Корбакова в Вологде

Выставка заслуженного художника России Олега Бороздина «Память сердца» работает в Доме Корбакова в Вологде. В экспозицию вошли произведения из фондов Вологодской картинной галереи, частных коллекций, а также наследие, хранящееся в семье художника — 80 картин представят все периоды творчества живописца. Выставка посвящена 90-летию со дня рождения автора.

— Произведения Олега Александровича выполнены в лучших традициях русского реалистического искусства XIX–XX веков. Их отличают особая тщательность исполнения и сюжетная проработка. Раскрывая гармоничный и светлый мир души большого художника, его живописные произведения пробуждают в каждом возвышенные и добрые чувства, — сообщает сайт Вологодской картинной галереи.

На картинах - улицы Вологды с её деревянными домами и дворами. Многие из них уже ушли в прошлое и остались только в работах художника и в памяти горожан.

Выставка будет работать до февраля 2020 года в Доме Корбакова по адресу: Вологда, ул. Октябрьская, 13. График работы: среда — воскресенье с 10 до 18.00.