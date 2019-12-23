Вологодская клиника, в которой пациентке удалили не те зубы, выплатила семье пострадавшей 218 тысяч рублей

23.12.2019 [Общество]

Стоматологическую клинику «Жемчужина», в которой 9-летней вологжанке вместо двух нижних молочных зубов удалили два верхних коренных, обязали выплатить отцу пострадавшей 218 тысяч рублей.

— Решением Вологодского городского суда от 16 января 2019 года, с учетом апелляционного определения Вологодского областного суда от 20 ноября 2019 года, с ООО «Альфа» в пользу Александра Усова взысканы компенсация морального вреда в размере 5000 рублей, расходы на ортодонтическое лечение в размере 50 000 рублей, расходы на ортодонтическое лечение в будущем в размере 118 500 рублей, расходы на юридические услуги в размере 2000 рублей, штраф в размере 43 375 рублей, — пояснили NewsVo в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Юрист Николай Шалаевский, защищавший интересы девочки в суде, на своей странице в соцсети написал, что на прошлой неделе клиника уже выполнила решение, выплатив необходимую сумму.

Ранее NewsVo сообщал, что инцидент произошел в апреле 2017 года. 9-летней Саше в частной стоматологической клинике удалили не те зубы. В итоге в августе 2018 года врача приговорили к 300 часам обязательных работ, а также лишили права  оказывать стоматологические услуги населению сроком на 1 год. Вопрос о компенсации морального вреда потерпевшей стороне решался в порядке гражданского судопроизводства.

Тэги: стоматологи, дети, ущерб

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