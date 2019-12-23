В Вологде открылись три ёлочных базара

23.12.2019 [Общество]

Три ёлочных базара работают в Вологде в преддверии новогодних праздников. Они расположились у дома № 134 на улице Ленинградской, у дома № 2 на Торговой площади, между домами № 6 и № 8 на улице Конева.

— Стоимость ёлок колеблется от 100 рублей до 15 000 рублей, — рассказали NewsVo в пресс-службе администрации города Вологды. — Большинство ёлок стоит примерно от 300 рублей и выше, но предприниматель на улице Конева заявил о нижней стоимости в 100 рублей.

Те, кто планирует украшать дом живой елью, могут принять участие в акции «Дельный круговорот» и после праздников сдать дерево на переработку.

Акция «Дельный круговорот» проходит в Вологде уже третий год подряд. Придумала её студентка ВоГУ Дарья Улитина. Поддержали акцию сразу несколько организаций:  молодежный центр «ГОР.СОМ35», ВоГУ, Молодёжка ОНФ, Волонтёрский центр Вологды, экоотряд «Green People» и вологодский центр по работе с населением.

В заранее определенный день горожанам предлагают принести использованные елки, которые потом переработают в щепу и передадут в вологодский контактный зоопарк для подсыпки животным.

В этом праздничном сезоне сбор елок уже назначен на 18 января в Вологодской слободе. Все, кто принесут ели в переработку смогут принять участие в экологическом празднике и получат бесплатный билет в контактный зоопарк.

Тэги: елки, новый год

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вандалы сломали светящийся шар на проспекте Победы в Вологде
Памятная доска депутату в Никольске и двор в Вологде попали в топ-10 абсурдных открытий чиновников
На площади Революции в Вологде упала новогодняя елка
Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры
Экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева лишили прав за пьяное вождение
На создании системы «Безопасный город» в Вологде, Череповце и Вытегорском районе бюджет потерял 326 млн рублей
Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик
В Вологде бюджетников просят голосовать за детсад в Бывалово вопреки генплану
Пропавшую в Вологде 11-летнюю девочку нашли по дороге в Москву
Администрация Вологды поменяла условия голосования по детсаду в Бывалово
23.12.2019 [Общество]

Вологодская клиника, в которой пациентке удалили не те зубы, выплатила семье пострадавшей 218 тысяч рублей

289
0
20.12.2019 [Общество]

Экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева лишили прав за пьяное вождение

4510
6
23.12.2019 [Политика]

Кандидатам от "Яблока" в Вологде возместят издержки по искам кандидатов от ЛДПР

156
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Кандидатам от "Яблока" в Вологде возместят издержки по искам кандидатов от ЛДПР
Житель Вологды заявил об избиении его полицейскими
В Тарногском районе наградили четырех мужчин, которые нашли в лесу пропавшую девочку
Вологодская клиника, в которой пациентке удалили не те зубы, выплатила семье пострадавшей 218 тысяч рублей
Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области
«Геометрия зимы»: в Вологде откроется выставка фотографий снежинок
МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий
 


23.12.2019 [Общество]

Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области

722
0
23.12.2019 [БлогоVO]

На свободу с чистой совестью?

216
0
23.12.2019 [Обзор Прессы]

Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования

143
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика