В Вологде открылись три ёлочных базара

Три ёлочных базара работают в Вологде в преддверии новогодних праздников. Они расположились у дома № 134 на улице Ленинградской, у дома № 2 на Торговой площади, между домами № 6 и № 8 на улице Конева.

— Стоимость ёлок колеблется от 100 рублей до 15 000 рублей, — рассказали NewsVo в пресс-службе администрации города Вологды. — Большинство ёлок стоит примерно от 300 рублей и выше, но предприниматель на улице Конева заявил о нижней стоимости в 100 рублей.

Те, кто планирует украшать дом живой елью, могут принять участие в акции «Дельный круговорот» и после праздников сдать дерево на переработку.

Акция «Дельный круговорот» проходит в Вологде уже третий год подряд. Придумала её студентка ВоГУ Дарья Улитина. Поддержали акцию сразу несколько организаций: молодежный центр «ГОР.СОМ35», ВоГУ, Молодёжка ОНФ, Волонтёрский центр Вологды, экоотряд «Green People» и вологодский центр по работе с населением.

В заранее определенный день горожанам предлагают принести использованные елки, которые потом переработают в щепу и передадут в вологодский контактный зоопарк для подсыпки животным.

В этом праздничном сезоне сбор елок уже назначен на 18 января в Вологодской слободе. Все, кто принесут ели в переработку смогут принять участие в экологическом празднике и получат бесплатный билет в контактный зоопарк.