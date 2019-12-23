Хоккейная «Северсталь» уступила ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:2

Хоккейная «Северсталь» уступила ярославскому «Локомотиву» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Череповчане открыли счёт уже на второй минуте матча, Игорь Гераськин объехал ворота «Локомотива» и нанес бросок, с которым справился вратарь «железнодорожников» Александр Лазушин. Кирилл Капустин оказался самым расторопным на пятачке перед воротами и забил гол. Хозяевам льда, а матч проходил в Ярославле, удалось отыграться спустя три с половиной минуты. 1:1 так завершился первый период.

Во втором отрезке игры была всего одна шайба, и к сожалению в ворота Рафаэля Хакимова, вратаря «Северстали». В начале третьей двадцатиминутки Магнус Пяярви-Свенссон делает преимущество «Локомотива» уже в две шайбы, всё чем удалось ответить череповчанам это голом Александра Петунина, 3:2 череповецкая «Северсталь» терпит 4 поражение подряд.

«- «Локомотив» с победой, получился хороший матч. В очередной раз говорю спасибо ребятам за игру. Создали много моментов, играли до конца, несмотря на счёт 1:3. К сожалению, девятый номер «Локомотива» - Пяярви - нас и в Череповце «похоронил» - забил два буллита и сегодня дважды отличился. Есть над чем работать, жизнь продолжается». сказал на послематчевой пресс-конференции Андрей Разин.



Следующий матч «Северсталь» проведет в понедельник, 23 декабря, на своем льду примут челябинский «Трактор».