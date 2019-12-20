Выставка деревянных игрушек открывается в мастерской Пантелеева в Вологде

Первая персональная выставка вологодского мастера Евгения Курочкина "Деревянный космос" откроется 21 декабря в мастерской Пантелеева. Автор представит созданные им в разные годы панно, скульптуры и игрушки - всего более 90 работ.

Евгений Курочкин занимается резьбой по дереву уже более тридцати лет. Сначала это было просто увлечение, а потом стало делом жизни.

- Мастер начинал свой опыт с простых форм. Первую игрушку изготовил в 1990 году из осиновой чурки – древесина мягкой породы наиболее подходящая для первого опыта, особенно для небольших поделок, а для создания крупных изделий и рельефной резьбы более всего подходят ель или сосна. Вначале выполняется эскиз, делается разметка и только потом «выборка» дерева, а затем наступает самая трудоемкая работа с кистью – так называемая «живопись» по дереву, - сообщает сайт Вологодской картинной галереи.

В своих работах Евгений Курочкин обращается к истории отечественной культуры и страны, в том числе к истории освоении космоса, к народным традициям и промыслам, к семейному укладу.

На его панно изображены сюжетные зарисовки конца XIX – начала XX века, где у каждого персонажа свой характер и своя роль. С детальной точностью автор воспроизводит старинные улочки Вологды с жилыми домами, торговыми лавками, каждый раз дополняя образы своей художественной фантазией.

Открытие выставки состоится 21 декабря в 17 часов. Вход по музейным билетам. Возрастных ограничений нет.