Лже-сотрудница пенсионного фонда похитила 21 тысячу рублей со счёта пенсионерки в Череповце

20.12.2019 [Общество]

Мошенница, выдав себя за работницу пенсионного фонда, похитила со счёта 70-летней череповчанки все ее сбережения. Возбуждено уголовное дело

Полицейским пенсионерка рассказала, что ее обманули по телефону:

- Она рассказала полицейским, что накануне ей позвонила девушка и представилась работником пенсионного фонда. Злоумышленница предложила череповчанке положить накопительную часть пенсии на накопительный счет под проценты. Женщина поверила мошеннице и сообщила ей данные своей банковской карты. Почти сразу со счета потерпевшей списали все средства – 21 тысячу рублей, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ещё пять жителей региона, пострадавших от действий мошенников, также обратились в полицию. Общий ущерб составил около 130 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, мошенников ищут.

Тэги: мошенники

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