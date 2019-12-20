В Сямже суд оправдал женщину, которая ударила супруга ножом, защищаясь от насилия

20.12.2019 [Происшествия]

В Сямже суд оправдал местную жительницу, которая нанесла супругу не менее восьми ударов ножом, защищаясь от него. Женщину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако суд установил, что ей пришлось прибегнуть к самообороне.

По материалам дела, 23 февраля около часа ночи подсудимая вернулась домой от подруги и легла спать.

- Проснулась от ударов по голове, которые наносил муж, обвиняя в измене. Она попыталась укрыться в санузле, но дверь закрыть не успела. Муж схватил ее за шею и еще несколько раз ударил. Она побежала на кухню, где муж нанес ей удар ножом в ногу. Ей удалось выхватить у мужа нож, но тот схватил ее за шею и что-то кричал. Она не помнит, как наносила ему удары. Очнулась, когда он стоял в крови. Бросив нож, побежала к подруге, чтобы та вызвала полицию, - пресс-служба судов Вологодской области.

В суде супруг потерпевшей подтвердил, что в тот день действительно избивал жену на почве ревности. Он также сказал, что якобы не хотел бить её ножом, намереваясь только припугнуть. Однако нож оказался острым и, когда мужчина прижал его, тот воткнулся подсудимой в ногу.

- При таких обстоятельствах суд признал доказанным факт применения насилия со стороны потерпевшего в отношении подсудимой и наличие реальной угрозы для ее жизни и здоровья. При этом посягательство для женщины являлось неожиданным, было совершено в ночное время, в изолированном помещении. Поэтому у подсудимой иных способов избежать посягательства не имелось, поскольку потерпевший физически является более развитым, был настроен агрессивно, на слова подсудимой не реагировал, находился в состоянии алкогольного опьянения, - пресс-служба судов Вологодской области.

Из-за отсутствия состава преступления, женщина была оправдана судом. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: домашнее насилие

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Александр Сокуров попросил Путина остановить культурную и экономическую деградацию Вологодской области
Вандалы сломали светящийся шар на проспекте Победы в Вологде
На Октябрьском мосту в Вологде пешеход попал под колеса авто
Внуки, тишина, природа: переехавшие в Вологду рассказали о том, что им здесь нравится
На площади Революции в Вологде упала новогодняя елка
Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры
В Вологде мужчина погиб, пролезая под грузовым поездом
На создании системы «Безопасный город» в Вологде, Череповце и Вытегорском районе бюджет потерял 326 млн рублей
Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик
Пропавшую в Вологде 11-летнюю девочку нашли по дороге в Москву
18.12.2019 [Общество]

Аукцион на уборку улиц Вологды в 2020 году выиграла «Магистраль»

1921
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева лишили прав за пьяное вождение
В Сямже суд оправдал женщину, которая ударила супруга ножом, защищаясь от насилия
На пожаре в деревне Вожегодского района погиб 7-летний мальчик
Суд оштрафовал вологжанина за размещение в интернете интимного фото знакомой
В Вологде открылась выставка елочных игрушек 1940-1980 годов
Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик
Пристройку к школе № 30 в Вологде собираются возвести в 2020 году
 


17.12.2019 [Общество]

Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры

4579
0
20.12.2019 [БлогоVO]

Мне не нравится слово «активист»

61
0
18.12.2019 [Обзор Прессы]

Против мусора, за врачей, шамана и выборы

515
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика