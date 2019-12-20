В Сямже суд оправдал женщину, которая ударила супруга ножом, защищаясь от насилия

В Сямже суд оправдал местную жительницу, которая нанесла супругу не менее восьми ударов ножом, защищаясь от него. Женщину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако суд установил, что ей пришлось прибегнуть к самообороне.

По материалам дела, 23 февраля около часа ночи подсудимая вернулась домой от подруги и легла спать.

- Проснулась от ударов по голове, которые наносил муж, обвиняя в измене. Она попыталась укрыться в санузле, но дверь закрыть не успела. Муж схватил ее за шею и еще несколько раз ударил. Она побежала на кухню, где муж нанес ей удар ножом в ногу. Ей удалось выхватить у мужа нож, но тот схватил ее за шею и что-то кричал. Она не помнит, как наносила ему удары. Очнулась, когда он стоял в крови. Бросив нож, побежала к подруге, чтобы та вызвала полицию, - пресс-служба судов Вологодской области.

В суде супруг потерпевшей подтвердил, что в тот день действительно избивал жену на почве ревности. Он также сказал, что якобы не хотел бить её ножом, намереваясь только припугнуть. Однако нож оказался острым и, когда мужчина прижал его, тот воткнулся подсудимой в ногу.

- При таких обстоятельствах суд признал доказанным факт применения насилия со стороны потерпевшего в отношении подсудимой и наличие реальной угрозы для ее жизни и здоровья. При этом посягательство для женщины являлось неожиданным, было совершено в ночное время, в изолированном помещении. Поэтому у подсудимой иных способов избежать посягательства не имелось, поскольку потерпевший физически является более развитым, был настроен агрессивно, на слова подсудимой не реагировал, находился в состоянии алкогольного опьянения, - пресс-служба судов Вологодской области.

Из-за отсутствия состава преступления, женщина была оправдана судом. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.