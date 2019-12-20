На пожаре в деревне Вожегодского района погиб 7-летний мальчик

20.12.2019 [Происшествия]
На пожаре в деревне Вожегодского района погиб 7-летний мальчик

19 декабря при пожаре в частном доме в деревне Большая Климовская Вожегодского района погиб ребенок и пострадали его родители и брат с сестрой. По данным областного УМЧС, сообщение о загорании поступило в 22.50, огонь был потушен около полуночи.

В областном УМЧС рассказали, что загоревшийся деревянный дом обшит арболитовыми плитами, он электрифицирован, отапливается печью. Здание почти полностью сгорело.

Погиб семилетний мальчик. Еще четыре человека пострадали, это 44-летний мужчина и 32-летняя женщина, а также двое детей - 10-летний мальчик и годовалая девочка. Они госпитализированы в Вожегодскую ЦРБ с ожогами дыхательных путей.

Причины пожара устанавливаются.

Тэги: пожар
Фото областного УМЧС

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