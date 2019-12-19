Суд оштрафовал вологжанина за размещение в интернете интимного фото знакомой

19.12.2019 [Происшествия]

42-летний житель Вологды оштрафован за размещение в социальной сети интимной фотографии знакомой. Как установил суд, женщина не разрешала фотографировать ее в обнаженном виде и публиковать это фото.

- Следствием и судом установлено, что в августе-сентябре 2019 года подозреваемый, находясь на территории города Вологды, на почве личных неприязненных отношений к бывшей подруге через Интернет вышел на сайт социальной сети, где создал страницу под вымышленным именем и разместил на ней для всеобщего доступа и обозрения личную фотографию потерпевшей в обнаженном виде, выполненную без ее ведома и согласия, - сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну) и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Тэги: фотографии, нарушения

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Александр Сокуров попросил Путина остановить культурную и экономическую деградацию Вологодской области
Вандалы сломали светящийся шар на проспекте Победы в Вологде
На Октябрьском мосту в Вологде пешеход попал под колеса авто
Внуки, тишина, природа: переехавшие в Вологду рассказали о том, что им здесь нравится
Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры
В Вологде мужчина погиб, пролезая под грузовым поездом
На создании системы «Безопасный город» в Вологде, Череповце и Вытегорском районе бюджет потерял 326 млн рублей
На площади Революции в Вологде упала новогодняя елка
Пропавшую в Вологде 11-летнюю девочку нашли по дороге в Москву
Жители требуют отреставрировать старинное здание школы №1 на улице Зосимовской в Вологде
18.12.2019 [Экономика]

На создании системы «Безопасный город» в Вологде, Череповце и Вытегорском районе бюджет потерял 326 млн рублей

3576
2
19.12.2019 [Общество]

Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик

1147
0
18.12.2019 [Общество]

Аукцион на уборку улиц Вологды в 2020 году выиграла «Магистраль»

1771
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд оштрафовал вологжанина за размещение в интернете интимного фото знакомой
В Вологде открылась выставка елочных игрушек 1940-1980 годов
Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик
Пристройку к школе № 30 в Вологде собираются возвести в 2020 году
В Бабушкинском районе мужчину насмерть придавило деревом при заготовке древесины
В Череповце пьяный водитель съехал на машине в реку
На площади Революции в Вологде упала новогодняя елка
 


17.12.2019 [Общество]

Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры

4416
0
19.12.2019 [БлогоVO]

Оторвало крышу остановки

79
0
18.12.2019 [Обзор Прессы]

Против мусора, за врачей, шамана и выборы

420
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика