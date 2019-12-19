Суд оштрафовал вологжанина за размещение в интернете интимного фото знакомой

42-летний житель Вологды оштрафован за размещение в социальной сети интимной фотографии знакомой. Как установил суд, женщина не разрешала фотографировать ее в обнаженном виде и публиковать это фото.

- Следствием и судом установлено, что в августе-сентябре 2019 года подозреваемый, находясь на территории города Вологды, на почве личных неприязненных отношений к бывшей подруге через Интернет вышел на сайт социальной сети, где создал страницу под вымышленным именем и разместил на ней для всеобщего доступа и обозрения личную фотографию потерпевшей в обнаженном виде, выполненную без ее ведома и согласия, - сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну) и оштрафовал на 15 тысяч рублей.