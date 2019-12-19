В Бабушкинском районе мужчину насмерть придавило деревом при заготовке древесины

19.12.2019 [Происшествия]

В Бабушкинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении подрядчика, который не обеспечил безопасные условия труда при заготовке древесины. 59-летнего мужчину насмерть придавило срубленным деревом. 

По данным следственного управления, 21 ноября подозреваемый производил заготовку древесины на лесной делянке колхоза по договору подряда. Себе в помощь он взял двух знакомых мужчин. В ходе работ подрядчик попытался свалить одно из деревьев, прикрепив его к трактору.

- Не убедившись в безопасности маневра, не учтя возможность неконтролируемой траектории падения зависшего дерева, он начал движение вперед на тракторе. В результате произошло соударение вершины дерева по стоявшему на указанной делянке сухостойному дереву, отчего ствол последнего сломался и упал на находившегося в опасной зоне мужчину 1960 г.р., ударив его в область головы. Пострадавший от причиненных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Проверка, проведённая следователями, показала, что подозреваемый выполнял работы при нахождении человека в опасной зоне. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: охрана труда

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