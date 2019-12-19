В Череповце пьяный водитель съехал на машине в реку

Сегодня ночью в Череповце рядом с теплоходом «Пётр Первый» утонул автомобиль «Хёндай-Крета». По предварительным данным водитель был пьян.

Как сообщает официальный сайт мэрии Череповца со ссылкой на службу спасения, водитель не справился с управлением на перекрестке улиц Ленина и Набережной. Машина пробила ограждение, вылетев с дороги, и упала в реку. Водитель успел выбраться, а машина ушла на дно. Пассажиров в ней не было.

Водитель живет в одном из районов Вологодской области и приехал в Череповец в гости на машине своих родственников. По информации областного УМВД, составлен административный протокол по признакам алкогольного опьянения.