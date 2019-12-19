Путин считает возможным убрать из Конституции РФ условие о двух сроках подряд для президента

19.12.2019 [Политика]

Владимир Путин заявил, что из Конституции РФ можно убрать условие про то, что президент страны может занимать этот пост два срока подряд. Вопрос о том, не пришло ли время внести изменения в Конституцию РФ, задал президенту журналист РИА Новости на конференции, которая 19 декабря проходит в Москве.

Принимать новый основной закон или изменять первую главу Конституции не следует, сказал Владимир Путин. 

- Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает. Это связано с расширением прав парламента. Но надо отменить оговорку «два срока подряд» в конституции, - заявил Путин. - Есть люди, кто считает что парламент мог нести дополнительные функции, но надо это обсудить.

Справка 

Первый президент России был избран в 1991 году сроком на 5 лет. В Конституции РФ 1993 года срок полномочий президента был сокращён до 4 лет. В соответствии с изменением Конституции, вступившим в силу 31 декабря 2008 года, начиная с выборов 2012 года, президент Российской Федерации избирается на шестилетний срок.

Ст. 81 Конституции РФ:

1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.


 

Тэги: конституция, Путин

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