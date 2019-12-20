Вологжанка попросила Антона Холодова помочь ей вернуть в магазин купленное там платье

Вернуть товар в магазин оказалось непросто: за помощью вологжанка обратилась в приемную Антона Холодова.

Наталья приобрела платье на свое 30-летие в отделе «PODIUM». Спустя несколько дней девушка решила вернуть платье, решив, что оно ей не подходит.

В магазине от товара не отказались, но предложили провести экспертизу. И в заключении экспертизы значилось, что платье было в эксплуатации, а значит вернуть его в магазин – невозможно.

«Я созвонился с директором магазина. Она настаивает, что платье было в эксплуатации, и принять его назад она не может, - комментирует Антон Холодов, - Сейчас мы посоветовали девушке пройти свою экспертизу. А затем составим претензию в магазин. Если решить вопрос не получится – мы готовы пойти в суд.

Добавим, что согласно закону о «Защите прав потребителей», «Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации».