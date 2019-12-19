Куклы и коты: в Кириллове откроется выставка в технике наивной живописи

В Народном доме Кирилло-Белозерского музея-заповедника 24 декабря откроется праздничная выставка работ череповецких художников и дизайнеров Елены Краузе, Анны Кобзевой, Виктории Кудряшовой и Александра Стулова.

Их творчество можно часто встретить на ярмарках мастеров, которые проходят в Вологде. Несколько кукол недавно вернулись с выставки в Санкт-Петербурге. На выставке в Кириллове представлены работы, выполненные в технике наивной живописи, посвященные городу Кириллову, новому году, сообщается на странице дизайнерского бюро, в котором работают эти художники.

Под сказочным названием выставки «Понарошку» собраны самые разные куклы и картины: томные барышни со своими кавалерами, застенчивый Пьеро, рассеянный заяц, сказочные картины с городским сюжетом, главными героями которых выступают чудной черный кот, белая ворона и ангелы. На некоторых изображены сказочные сюжеты с видами Кирилло-Белозерского монастыря и окрестных деревень.

- Зима - это время подарков, сказок и волшебства, - пишет на своей странице в социальной сети художник Анна Кобзева. - Время праздников и приключений. Время, когда все мы верим в чудо. Сегодня мы отправились в сказочное путешествие, чтобы приблизить, самый желанный и добрый праздник - Новый год! Мандарины, конфеты в бабушкином буфете, игрушки с антресоли, варежки на резинке, герои любимых сказок - благодаря всем этим воспоминаниям и родилась наша Новогодняя выставка «Понарошку».

Анна Кобзева представила, в частности, художественных кукол из серий «Ребята с нашего двора», «Ангелы и аэропланы», Виктория Кудряшова - картины в технике наивной живописи из серии «Легенды старого озера», расписной комод и картины из серии «Сказки». Елена Краузе выставила картины из серии «Теплые коты», Александр Стулов - отреставрированный буфет, арт-объекты «Ёлки».

Посетить выставку в Кириллове можно будет до 8 февраля с 9:00 до 18:00. Выходные дни: воскресенье, понедельник. Возрастных ограничений нет.