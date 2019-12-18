Таблички-указатели для заблудившихся начали устанавливать в лесах Вологодского района

Добровольцы спасательного отряда ВГМХА вместе с сотрудниками областной аварийно-спасательной службы начали установку опознавательных знаков-стрелок в лесах Вологодского района. Проект реализуется на средства федерального гранта. Подобные проекты уже показали свою эффективность в Татарстане, Нижегородской, Воронежской и Ярославской областях.

Комиссар спасательного отряда Вологодской молочно-хозяйственной академии Владислава Ершова вошла в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, сообщает сайт вуза. На реализацию проекта студентам выделили 500 тысяч рублей.

Спасатели-добровольцы совместно с аварийно-спасательной службой Вологодской области разработали карту установки стрелок. Она основана на анализе статистических данных потерявшихся людей по району.

Стрелки-указатели — это таблички с порядковым номером, названием ближайшего населенного пункта и расстоянием до него. Всего изготовлено 1000 стрелок из оцинкованной стали с ребрами жесткости, красного цвета с белым шрифтом. Таблички установят на перекрестках лесных дорог, опушках, видимых и наиболее посещаемых линейных ориентирах.

Порядковые номера на табличках нужны для того, чтобы потерявшийся человек мог по телефону сообщить этот номер спасателям. Тогда им будет проще его найти. особенно это важно в случаях, когда потерявшийся человек травмирован и не может самостоятельно передвигаться.

На днях таблички установили в лесу вдоль дороги на Пошехонье в районе деревни Норобово. Здесь часто теряются грибники из-за сильных зарослей кустарника и частого леса, а также бывают перебои со связью. Стрелки будут установлены и в лесах в направлении трассы Вологда — Новая Ладога в районе поселка Федотово, и в районе Поповки вдоль Кирилловской трассы. Начальник АСС Вологодской области Алексей Лучинский объяснил, что здесь люди теряются из-за однотипной местности и отсутствия точечных и линейных ориентиров.

Вологодский район — в числе лидеров по количеству заблудившихся в лесах Вологодской области наравне с Череповецким районом.

Всего в 2019 году в лесах Вологодской области заблудилось 96 человек.