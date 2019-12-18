В Кадникове экс-директора детского дома-интерната осудили за присвоение 103 тысяч рублей

Бывшего директора дома-интерната для умственно отсталых детей в Кадникове Ирину Соколову осудили за присвоение 103 тысяч рублей.

Как установил суд, используя свои административно-хозяйственные полномочия, женщина заключила фиктивный трудовой договор между учреждением и сотрудницей З., не осведомленной о ее преступных намерениях.

— С 27 ноября по 27 декабря 2017 года З., как работнику учреждения, на банковский счет была перечислена заработная плата и иные предусмотренные законом выплаты в общей сумме 103 499 рублей 79 копеек. Эти деньги Соколова присвоила себе и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив бюджетному учреждению имущественный вред на указанную сумму, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Свою вину экс-руководитель интерната на суде признала полностью, раскаялась в содеянном. Причиненный преступлением ущерб она полностью возместила.

Сокольский районный суд признал вину Ирины Соколовой в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и возмещения вреда, женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце 66-летнюю председателя ТСЖ подозревают в присвоении и растрате. Она без ведома собственников установила себе дополнительную зарплату, а также платила штрафы, выписанные на ее имя, из бюджета товарищества.