Тарногскую ЦРБ оштрафовали на 120 тысяч рублей за нарушения лицензионных требований

Суд оштрафовал Тарногскую центральную районную больницу на 120 тысяч рублей за административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

В материалах дела говорится, что БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной департаментом здравоохранения Вологодской области. В сентябре–октябре 2019 года региональное управление Росздравнадзора провело проверку в учреждении. В работе медорганизации были выявлены многочисленные нарушения законодательства РФ о здравоохранении и лицензировании.

— В частности, в учреждении нарушен порядок оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, медицинская помощь гражданам оказывается в условиях недостаточного оснащения медицинским оборудованием структурных подразделений медицинского учреждения, не соблюдаются лицензионные требования к повышению квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы (услуги), не соблюдается установленный порядок внутреннего контроля качества, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

На суд представители больницы не явились, пояснений по существу дела не представили. В итоге суд, с учетом характера совершенного правонарушения, финансового положения учреждения и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ» штраф в размере 120 000 рублей. Это ниже минимального уровня штрафа по данной статье.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Ранее NewsVo сообщал, что нарушения требований закона в сфере лекарственного обеспечения жителей обнаружила в участковой больнице поселка Суда Череповецкого района прокуратура. Специалисты ведомства пришли к выводу, что в медучреждении не принято мер «к надлежащему обеспечению доступной и качественной медицинской помощи».