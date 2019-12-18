Хоккейная «Северсталь» проиграла со счетом 3:4 СКА из Санкт-Петербурга

18.12.2019 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение в гостевом матче Регулярного чемпионата КХЛ против питерского СКА.

«Металлурги» бодро начали игру: вели в счёте 2:0 после первого периода. Сначала Вадим Кодако, после выигранного вбрасывания, броском от синей линии открыл счёт. Затем Владислав Кодола перед перерывом увеличил преимущество «Северстали».

Во середине второго периода Макар Хабаров броском в дальнюю «девятку» делает счёт 3:0.  Тем не менее, «армейцы» в третьем периоде смогли забросить три шайбы в ворота Константина Шостака, (который проводил свой первый матч за «Северсталь») и перевести игру в овертайм, в котором победу «красно-синим» принес гол Максима Карпова. Итоговый счет мачта — 3:4 в пользу СКА.

Следующий матч подопечные Андрея Разина проведут завтра, соперником «Северстали» будет московское «Динамо».

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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