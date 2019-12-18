В Череповце с торгов продадут ипподром на Кирилловском шоссе

18.12.2019 [Общество]

АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» в Череповце выставлено на торги в рамках плана приватизации федерального имущества, сообщает Российский аукционный дом. Начальная цена  100% пакета акций организации - 34,6 млн рублей. Торги назначены на 17 января.

«Заводская конюшня» давно не ведет профильную деятельность, а источник основного дохода – сдача в аренду собственного имущества. Земельный участок на Кирилловском шоссе имеет хорошие перспективы для редевелопмента (ред. - перезагрузки объектов недвижимости). Близость к выезду из города и федеральной трассе позволяет реализовать здесь качественный складской проект или даркстор», – говорит заместитель генерального директора РАД Динара Усеинова.

В собственности у организации земельные участки сельскохозяйственного назначения в 16 км от Череповца площадью 310 га, а также участок 22,8 Га на въезде в Череповец, по адресу Кирилловское шоссе, 51А. Там расположены конюшни, зерносклад, гараж, беговая дорожка. Состояние объектов оценивается как неудовлетворительное: они требуют скорейшего капитального ремонта.

 

Тэги: ипподром, торги

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