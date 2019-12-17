В Вологде объявили в розыск мужчину, укравшего кофемашину из ресторана

В Вологде полицейские разыскивают подозреваемых в хищении кофемашины и краже денег с банковской карты.

«Сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по г. Вологде устанавливается местонахождение и личность мужчины, который подозревается в совершении хищения кофемашины. В ноябре 2019 года злоумышленник взломал замок на двери летней веранды и проник в помещение одного из ресторанов, расположенных на ул. Ветошкина областного центра», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Обладающих информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам в Вологде: 76-31-14, 76-31-15 или «02».

Полицейские также объявили в розыск двух женщин, подозреваемых в краже денег с банковской карты при помощи терминала на ул. Ленинградской. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

«Первая женщина цыганской внешности на вид 50-55 лет, нормального телосложения, рост 160-165, темные волосы, была одета в куртку фиолетового цвета с капюшоном, на капюшоне мех, длинная черная юбка, черные сапоги. Вторая женщина на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 160-165, была одета в черный длинный пуховик, на голове черная шапка, носит очки в черной оправе, черные сапоги», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Обладающих информацией о личностях и местонахождении женщин, просят позвонить по телефону 76-52-15, либо 8-951-741-06-22 или «02».