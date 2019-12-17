Две новые школы обещают построить в Вологде и Череповце

Две новые школы построят в Вологде (на 1000 мест) и в Череповце (на 1500 мест) в 2021-2022 годах. Финансирование строительства объектов из федерального бюджета 17 декабря на встрече с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым подтвердила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«На встрече Татьяна Алексеевна подтвердила выделение средств из федерального бюджета в 2021-2022 годах на строительство школы в областной столице. Размер субсидии – 581 миллион рублей. Это будет современный типовой проект с бассейном, спортивным залом и стадионом, где предусмотрены футбольное поле и беговые дорожки, - рассказал Олег Кувшинников.

Также в рамках встречи была намечена дорожная карта реализации проекта школы на 1500 мест в 106 микрорайоне Череповца. По данным пресс-службы главы региона, потребность Зашекснинского района еще в одном крупном образовательном объекте обусловлена высокими темпами жилищного строительства, а также возведением Архангельского моста, что, в свою очередь, приведет к увеличению численности населения.