Лекция о святочных рассказах вологодских писателей пройдет в областной библиотеке

17.12.2019 [Культура]

Лекция, посвященная жанру святочного рассказа в творчестве вологодских писателей, состоится в ближайшую среду, 18 декабря, в 15 часов в зале № 12 Вологодской областной научной библиотеки по адресу: ул. Марии Ульяновой, 1.

Перед вологжанами выступит доцент кафедры литературы ВоГУ, кандидат филологических наук Татьяна Леонидовна Шишигина

— Святочный рассказ, как жанр, оформился в середине XIX века, — сообщается на сайте областной библиотеки им. Бабушкина. — Привычным рождественским подарком были для читателей святочные рассказы, публиковавшиеся на страницах журналов и газет. В этих историях содержались мечты о радостной жизни, о милосердном отношении друг к другу, о победе добра над злом.

У вологодских писателей также есть рассказы этого жанра. На лекции речь пойдёт о таких ярких образцах как «В метель и вьюгу» и «Перед потухшим камельком» Павла Засодимского, «В канун Сочельника» Александра Круглова, «Ёлка» Владимира Гиляровского, «Даня» Василия Белова и «Жара под Рождество» Натальи Мелёхиной. Это очень разные рассказы: светлые и трогательные, трагические и иронические, назидательные и сентиментальные, но в каждом из них читатели чувствуют особое, рождественское мировосприятие.

Вход на лекцию свободный.

Возрастное ограничение: (12+)

Тэги: библиотека. писатели

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