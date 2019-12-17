Лекция о святочных рассказах вологодских писателей пройдет в областной библиотеке

Лекция, посвященная жанру святочного рассказа в творчестве вологодских писателей, состоится в ближайшую среду, 18 декабря, в 15 часов в зале № 12 Вологодской областной научной библиотеки по адресу: ул. Марии Ульяновой, 1.
Перед вологжанами выступит доцент кафедры литературы ВоГУ, кандидат филологических наук Татьяна Леонидовна Шишигина
— Святочный рассказ, как жанр, оформился в середине XIX века, — сообщается на сайте областной библиотеки им. Бабушкина. — Привычным рождественским подарком были для читателей святочные рассказы, публиковавшиеся на страницах журналов и газет. В этих историях содержались мечты о радостной жизни, о милосердном отношении друг к другу, о победе добра над злом.
У вологодских писателей также есть рассказы этого жанра. На лекции речь пойдёт о таких ярких образцах как «В метель и вьюгу» и «Перед потухшим камельком» Павла Засодимского, «В канун Сочельника» Александра Круглова, «Ёлка» Владимира Гиляровского, «Даня» Василия Белова и «Жара под Рождество» Натальи Мелёхиной. Это очень разные рассказы: светлые и трогательные, трагические и иронические, назидательные и сентиментальные, но в каждом из них читатели чувствуют особое, рождественское мировосприятие.
Вход на лекцию свободный.
Возрастное ограничение: (12+)