В Шекснинском районе мошенница обманула скупщика чаги на 70 тысяч рублей

В Шекснинском районе полицейские установили личность женщины, подозреваемой в мошенничестве при поставке чаги на 70 тысяч рублей.

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту NewsVo рассказали, что подозреваемая связалась с потерпевшим, увидев его объявление о скупке чаги. Она предложила сотрудничество и убедила его в том, что поставит ему крупную партию гриба. За это женщина попросила у покупателя предоплату в размере 70 тысяч рублей. Получив деньги, 30-летняя женщина перестала выходить на связь с покупателем. В пресс-службе также отметили, что подозреваемая не является жительницей Шекснинского района.

В Кадуйском районе 55-летняя пострадавшая, намереваясь взять кредит, позвонила по номеру, который нашла в сети Интернет.

«Во время телефонного разговора мошенники убедили женщину перевести им якобы комиссию и страховку за оформляемый кредит, 25 тысяч рублей. После перевода они перестали выходить на связь, а женщина кредит так и не получила», - отмечают в полиции.

28-летняя вологжанка потеряла 9 тысяч рублей при покупке билетов на поезд на одном из интернет сайтов. После перевода денег, женщина так и не получила услугу по перевозке. В пресс-службе областного УМВД уточнили, что название сайта не имеет отношения к официальному перевозчику.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.