Новый маммограф купили в Кирилловскую ЦРБ

Новый маммограф установили в Кирилловской центральной районной больнице в Вологодской области. Первые обследования на этом аппарате планируют начать проводить уже на следующей неделе после того, как будет выдано санитарно-эпидемическое заключение, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области.

Ранее пациенткам районной больницы приходилось ездить в Вологду, чтобы пройти маммографическое обследование.

Маммография - это скрининговый рентгенологический метод инструментальной диагностики заболеваний молочной железы, в том числе и опухолевого характера. Этот вид рекомендован всем женщинам старше 40 лет в качестве ежегодного профилактического метода обследования. Введение процедуры в практику позволило на 35% снизить смертность от рака груди среди женщин до 50 лет.

Пройти маммографию в Кирилловской ЦРБ женщины могут бесплатно, по направлению врача, а также в рамках диспансеризации и профосмотров.

Новый аппарат стоит 9 миллионов рублей. Его приобрели за счет средств областного бюджета в рамках программы «Здоровье Вологодчины». Второй такой же маммограф сейчас устанавливают в Вологодской городской больнице №2.

По данным департамента здравоохранения Вологодской области в 2019 году в медицинские организации области закуплено 307 единиц оборудования и 45 единиц автотранспорта, проведены капитальные ремонты на 125 медицинских объектах. На эти цели были потрачены 2,2 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета 1,6 миллиарда рублей.