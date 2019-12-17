Пропавшую в Вологде 11-летнюю девочку нашли по дороге в Москву

Пропавшую 16 декабря в Вологде 11-летнюю девочку нашли по дороге в Москву. Почему ребенок решил не ходить в школу и не возвращаться домой, выясняют следователи.

Сообщение о том, что девочка не пошла в школу и не вернулась домой поступило следователям вечером. Следователи-криминалисты осмотрели жилье пропавшего ребенка, установили круг его общения, изучили записи с камер видеонаблюдения. К поискам привлекли волонтеров.

— В результате удалось обнаружить ребенка в 15 км от города Вологды по дороге на Москву. К счастью, ребенок не пострадал. По данным следствия, из-за недопонимания в семье девочка не пошла в школу, а отправилась в другой город, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка: следователи устанавливают все обстоятельства, выясняют причины ухода девочки из дома, изучают условия жизни и воспитания в семье.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде пропавшую днем 29 ноября 9-летнюю девочку в тот же вечер нашли в квартире у знакомых. По данному факту также проводится проверка.