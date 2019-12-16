Череповчанина приговорили к 15 годам колонии за грабёж в ресторане, убийство девушки и кражу её вещей

16.12.2019 [Происшествия]

В Череповце суд признал 30-летнего местного жителя виновным в грабеже, убийстве знакомой и краже её вещей. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии особого режима.

В материалах дела говорится, что 28 ноября 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, похитил из кассы пивного ресторана «Кружечка» 400 рублей. Его действия попыталась пресечь работница заведения, но мужчина скрылся с похищенными деньгами. Происшествие произошло в период с 15.50 до 16.05.

29 ноября с 01.41 до 4.30, в подъезде дома на улице Беляева, подсудимый на почве личной неприязни накинул неустановленный предмет на шею знакомой девушки и начал её душить.

«Затем он неустановленным предметом, обладающим колюще-режущими свойствами и имеющим острое лезвие, нанес 32 удара по лицу и шее потерпевшей. Смерть Ч. наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После чего обвиняемый скрылся с места происшествия, забрав вещи потерпевшей: мобильный телефон, 400 рублей, женскую сумку и браслет, не представляющий материальной ценности. В судебном заседании мужчина заявил, что не имеет отношения ни к одному из преступлений. Он также пояснил, что познакомился с пострадавшей после того как освободился из мест лишения свободы и через некоторое время они начали жить вместе.

Решением суда ему назначено наказание в виде 15 лет колонии особого режима. Он также должен будет выплатить 1 044 042 рублей отцу погибшей девушки в качестве компенсации морального и материального вреда. В пользу предпринимателя, которому принадлежит ресторан «Кружечка», с подсудимого также взыскали 400 рублей компенсации.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 

 

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