Дед Мороз планирует пригласить в Великий Устюг школьницу-экоактивистку Грету Тунберг

Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве заявил, что готов пригласить шведскую школьницу-экоактивистку в свою вотчину.

«Почему бы и не позвать Грету? Я тоже за экологию, дома у меня стоят искусственные ели из бумаги. Мое сердце очень огорчается, когда я вижу выброшенные настоящие ели», — цитирует Деда Мороза агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что носит только искусственный мех, натуральный не признает.

Экоактивистка Грета Тунберг в 15 лет призвала шведские власти к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. 23 сентября 2019 года в Нью-Йорке на саммите ООН по климату шестнадцатилетняя Тунберг выступила с эмоциональной речью, в которой обвинила мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем, а также в предательстве молодёжи и будущих поколений.