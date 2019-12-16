В Вологде бойцы Росгвардии бросились в погоню за пьяным водителем

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя.

15 декабря около 8 утра во время патрулирования заречной части города правоохранители обратили внимание на автомобиль «Фольксваген Туарег».

« Водитель иномарки мчался по городским улицам с явным превышением скорости, нарушая правила дорожного движения. Росгвардейцы проследовали за нарушителем и потребовали остановить авто, однако находившийся за рулем машины мужчина попытался скрыться. Во дворах домов по ул. Северная росгвардейцам удалось заблокировать и остановить иномарку. Из-за руля авто выбежал мужчина и попытался убежать. Бойцы вневедомственной охраны догнали и задержали его. От нарушителя исходил резкий запах алкоголя, его речь была несвязная»,- сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанный - 40-летний вологжанин - ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.