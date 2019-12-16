В Вологде бойцы Росгвардии бросились в погоню за пьяным водителем

16.12.2019 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя.

15 декабря около 8 утра во время патрулирования заречной части города правоохранители обратили внимание на автомобиль «Фольксваген Туарег».

« Водитель иномарки мчался по городским улицам с явным превышением скорости, нарушая правила дорожного движения. Росгвардейцы проследовали за нарушителем и потребовали остановить авто, однако находившийся за рулем машины мужчина попытался скрыться. Во дворах домов по ул. Северная росгвардейцам удалось заблокировать и остановить иномарку. Из-за руля авто выбежал мужчина и попытался убежать. Бойцы вневедомственной охраны догнали и задержали его. От нарушителя исходил резкий запах алкоголя, его речь была несвязная»,- сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанный - 40-летний вологжанин - ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: пьяные водители

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Устюженском районе столкнулись трактор и «Лэнд Крузер»: тракторист в больнице
Александр Сокуров попросил Путина остановить культурную и экономическую деградацию Вологодской области
На Октябрьском мосту в Вологде пешеход попал под колеса авто
Внуки, тишина, природа: переехавшие в Вологду рассказали о том, что им здесь нравится
В Вологде мошенник выкупил у администрации города участок по цене в шесть раз ниже кадастровой
В Губернаторском колледже в Вологде студентам предложили стать сторонниками «Единой России»
Тела двух утонувших рыбаков нашли в Череповецком районе
Руководитель управления образования в Сокольском районе подозревается в мошенничестве на 800 тысяч рублей
В Вологде завершилось следствие по делу о хищении имущества на 20 млн рублей
В Вологде мужчина погиб, пролезая под грузовым поездом
12.12.2019 [Общество]

Казенную палату монастыря в Ферапонтово передали в пользование церкви на 490 лет

1518
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка «Все оттенки синего» открылась в музее «Мир забытых вещей» в Вологде
Череповчанина приговорили к 15 годам колонии за грабёж в ресторане, убийство девушки и кражу её вещей
Дед Мороз планирует пригласить в Великий Устюг школьницу-экоактивистку Грету Тунберг
В Вологде бойцы Росгвардии бросились в погоню за пьяным водителем
Выставка, рассказывающая о закулисье театров, открылась в Вологде
В Вашкинском районе осудили пенсионерку, которая из ревности пыталась поджечь баню соперницы
В Череповце у Соборной горки затонул дебаркадер
 


14.12.2019 [Общество]

Внуки, тишина, природа: переехавшие в Вологду рассказали о том, что им здесь нравится

4119
0
16.12.2019 [БлогоVO]

НАБЕРЕЖНАЯ. Тезисы большого интервью мэра

227
0
16.12.2019 [Обзор Прессы]

Кожевник Вячеслав Самолюк: «Я суровый дядька и боюсь делать женские сумки»

161
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика