Выставка, рассказывающая о закулисье театров, открылась в Вологде

Выставка, рассказывающая о закулисье театров Вологды, открылась в молодежном центре «ГОР.СОМ 35» на улице Козленской, 2 (ранее - центр культуры "Красный угол").

Работы вологодских художников, фотографов и керамистов рассказывают о жизни профессиональных театров Вологды: Драмтеатра, ТЮЗа, «Оккервиль Театра», «Теремка», Камерного театра, «Своего театра» Всеволода Чубенко, а также театра-кабаре «Артреприза».

- «Театр без сцены» - это выставка на которой зрители смогут познакомиться с театральной жизнью, представленной под иным углом зрения: не из зрительного зала, а в пространстве художественной галереи, - рассказывают организаторы из молодежного центра «ГОР.СОМ 35».

Здесь вы увидите портреты вологодских актеров в исполнении Марии Ведясовой, Аркадия Полякова, Олега Иванова и Сергея Лаврентьева. Фотографы Михаил Трапезников и Полина Цветкова засняли работу различных служб театра: световиков, гримеров, гардеробщиков, а также самих актеров. Керамисты Анастасия и Сергей Нуриджанян создали из глины фасад первого театра Вологды.

Вход свободный. Посетить эту выставку можно до 31 января.