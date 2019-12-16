Выставка, рассказывающая о закулисье театров, открылась в Вологде

16.12.2019 [Культура]

Выставка, рассказывающая о закулисье театров Вологды, открылась в молодежном центре «ГОР.СОМ 35» на улице Козленской, 2 (ранее - центр культуры "Красный угол").

Работы вологодских художников, фотографов и керамистов рассказывают о жизни профессиональных театров Вологды: Драмтеатра, ТЮЗа, «Оккервиль Театра», «Теремка», Камерного театра, «Своего театра» Всеволода Чубенко, а также театра-кабаре «Артреприза».

- «Театр без сцены» - это выставка на которой зрители смогут познакомиться с театральной жизнью, представленной под иным углом зрения: не из зрительного зала, а в пространстве художественной галереи, - рассказывают организаторы из молодежного центра «ГОР.СОМ 35».

Здесь вы увидите портреты вологодских актеров в исполнении Марии Ведясовой, Аркадия Полякова, Олега Иванова и Сергея Лаврентьева. Фотографы Михаил Трапезников и Полина Цветкова засняли работу различных служб театра: световиков, гримеров, гардеробщиков, а также самих актеров. Керамисты Анастасия и Сергей Нуриджанян создали из глины фасад первого театра Вологды.

Вход свободный. Посетить эту выставку можно до 31 января.

Тэги: выставка
Фото Сергея Шалаевского - https://vk.com/s_shalaevsky

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Устюженском районе столкнулись трактор и «Лэнд Крузер»: тракторист в больнице
Александр Сокуров попросил Путина остановить культурную и экономическую деградацию Вологодской области
На Октябрьском мосту в Вологде пешеход попал под колеса авто
Внуки, тишина, природа: переехавшие в Вологду рассказали о том, что им здесь нравится
В Вологде мошенник выкупил у администрации города участок по цене в шесть раз ниже кадастровой
В Губернаторском колледже в Вологде студентам предложили стать сторонниками «Единой России»
Тела двух утонувших рыбаков нашли в Череповецком районе
Руководитель управления образования в Сокольском районе подозревается в мошенничестве на 800 тысяч рублей
В Вологде завершилось следствие по делу о хищении имущества на 20 млн рублей
В Вологде мужчина погиб, пролезая под грузовым поездом
14.12.2019 [Общество]

Внуки, тишина, природа: переехавшие в Вологду рассказали о том, что им здесь нравится

4119
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка «Все оттенки синего» открылась в музее «Мир забытых вещей» в Вологде
Череповчанина приговорили к 15 годам колонии за грабёж в ресторане, убийство девушки и кражу её вещей
Дед Мороз планирует пригласить в Великий Устюг школьницу-экоактивистку Грету Тунберг
В Вологде бойцы Росгвардии бросились в погоню за пьяным водителем
Выставка, рассказывающая о закулисье театров, открылась в Вологде
В Вашкинском районе осудили пенсионерку, которая из ревности пыталась поджечь баню соперницы
В Череповце у Соборной горки затонул дебаркадер
 


14.12.2019 [Общество]

Внуки, тишина, природа: переехавшие в Вологду рассказали о том, что им здесь нравится

4119
0
16.12.2019 [БлогоVO]

НАБЕРЕЖНАЯ. Тезисы большого интервью мэра

227
0
16.12.2019 [Обзор Прессы]

Кожевник Вячеслав Самолюк: «Я суровый дядька и боюсь делать женские сумки»

161
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика