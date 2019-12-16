Суд постановил взыскать с главы череповецкого банка-банкрота «Бумеранг» 1,18 млрд рублей убытков

16.12.2019 [Экономика]

Арбитражные суды постановили взыскать с Валерия Сикорского, главы правления обанкротившегося банка «Бумеранг» из Череповца, более 1 млрд рублей убытков, которые образовались из-за выдачи заведомо невозвратных кредитов.

С соответствующим иском в суд в Арбитражный суд Вологодской области 21 мая 2018 года вышло Агентство по страхованию вкладов. 

— Агентство как конкурсный управляющий банка предъявило требование о взыскании в солидарном порядке с В. В. Сикорского, являвшегося мажоритарным акционером банка, его единоличным исполнительным органом и председателем правления, а также еще шести лиц, занимавших руководящие должности в правлении банка и совете директоров, убытков в общей сумме 1 180 953 716 рублей 08 копеек, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В качестве ответчиков по делу, кроме Сикорского, выступали члены правления банка Ирина Красноборова, Ирина Моничева, Татьяна Утюгова и Антон Мишин, члены совета директоров Василий Голова и Ольга Дьячкова.

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 12 мая 2019 года, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2019 года, предъявленные убытки взысканы с Валерия Сикорского, в отношении остальных лиц в удовлетворении требований «Агентства» было отказано.

Арбитражный суд Северо-Западного округа 14 ноября 2019 года подтвердил судебные акты первой и апелляционной инстанций в отношении Сикорского.

— В части ответственности иных лиц кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области, — отмечают в пресс-службе судов.

Как ранее сообщал NewsVo, лицензия у банка «Бумеранг» была отозвана четыре года назад, в мае 2015 года, так как в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточного денежного потока, банк не обеспечивал своевременного исполнения обязательств перед кредиторами. В начале июля того же года Арбитражный суд Вологодской области признал банк банкротом. «Дыру» в его балансе ЦБ оценил почти в 818 млн рублей.

Тэги: банки, банкротство, убытки

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