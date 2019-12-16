Родители воспитанников стрелкового клуба «Снайпер» в Вологде обеспокоены увольнением тренеров

В вологодском спортивно-стрелковом клубе «Снайпер» ДОСААФ России за последнее время уволили сразу двух тренеров - Сергея Просукова и Михаила Бабушкина. Родители детей, которые там занимаются, обеспокоены сокращением состава: тренер в клубе сейчас остался один.

В редакцию NewsVo обратилась вологжанка Ольга, чей ребёнок занимается в «Снайпере» не первый год.

«До начала учебного года в клубе работало три тренера. Все – уважаемые люди, отдавшие всю жизнь этому виду спорта, имеющие огромные результаты. Неожиданным для нас явилось то, что они один за другим начали исчезать. Клуб приостановил свою деятельность. Родители выжидают, смотрят, что будет дальше», - сказала Ольга.

По мнению части родителей, проблемы начались со вступлением в должность нового начальника клуба Виталия Погодина. Так думают и уволенные тренеры Сергей Просуков и Михаил Бабушкин. В начале декабря на сайте областной Федерации пулевой и стендовой стрельбы в начале декабря появилась новость под заголовком: В ПОУ ССК "Снайпер" ДОСААФ сводят счеты с тренерским составом.

Корресподенту NewsVo руководитель «Снайпера» Виталий Погодин рассказал, что Михаил Бабушкин был уволен за прогул, а Сергей Просуков за «несоответствие должности». Сейчас в штате клуба один тренер, все дети занимаются с ним. Новости, размещённой на сайте федерация-стрельбы.рф, Погодин не видел, но предположил, что наполнением сайта занимается уволенный тренер Сергей Просуков:

«Человек был уволен. Он вправе высказать свою позицию, а прав он или нет, другие структуры должны разбираться».

Сергей Просуков подтвердил NewsVo, что это он разместил новость на сайте. Он также подтвердил, что его уволили за несоответствие должности, но отметил, что пройти переподготовку или обучение для получения профильного образования новый руководитель ему не предложил. Тем не менее, он сам подал заявление и был включён в список кандидатов на переподготовку на 2020 год, о чём уведомил руководство.

«Складывается впечатление, что руководство регионального ДОСААФ этим самым избавляется от детского спорта», - говорит Просуков.

Уволенный тренер также упомянул о том, что организация имеет перед ним долг по зарплате в 40 тысяч рублей. NewsVO ранее писал о проблемах с выплатой зарплат в региональном ДОСААФ.

Второй работник – Михаил Бабушкин – рассказал, что его уволили после поездки на соревнования (Кубок Ефима Хайдурова-2019) в Москву, где он сопровождал воспитанника – члена паралимпийской сборной РФ - Александра Ряхина. Прогул, о котором идёт речь, был совершён в понедельник, когда спортсмен и его наставник отдыхали после соревнований. По трудовому соглашению, которое работники подписывали в 2017 году, понедельник является рабочим днём, а выходные выпадают на субботу и воскресенье, но тренеры работают по графику, который составляют самостоятельно, в зависимости от нагрузки:

«Я работаю уже седьмой год, и у меня выходных в субботу и воскресенье не было потому, что выходные – самые рабочие дни со спортсменами (часто соревнования назначаются на выходные дни - ред). Есть документы, которые это подтверждают».

После увольнения Бабушкину запретили общаться со спортсменами, которые занимаются в клубе.

«А потом он (Погодин. - ред) запретил меня вообще пускать на порог. Я сейчас только до проходной могу дойти. Мне надо документы в суд собирать, а я в тир попасть не могу».

Оба уволенных тренера намерены восстановиться на работе через суд. Родители воспитанников клуба собирают подписи под обращением на имя губернатора Вологодской области, в котором просят Олега Кувшинникова обратить внимание на их проблемы.