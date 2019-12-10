Департамент градостроительства Вологды возглавил экс-директор «Дорремстроя» Алексей Гостинцев

Новым руководителем департамента градостроительства администрации города Вологды стал Алексей Гостинцев, ранее руководивший муниципальным учреждением "Дорремстрой". Он будет курировать сразу две сферы, связанные с реализацией крупных федеральных инфраструктурных проектов - градостроительство и городское хозяйство.

Алексею Гостинцеву 36 лет, он имеет высшее техническое образование, в 2008 году окончил Вологодский государственный технический университет. Ранее он возглавлял строительную компанию, а последнее время занимал пост директора МБУ «Дорремстрой».

— Одной из главных задач для нового руководителя станут доработка и утверждение генерального плана развития города до 2035 года, а также связанных с ним правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Еще одна ключевая задача — реализация крупных проектов по строительству социальных объектов в Вологде, в первую очередь в рамках федеральных программ. Речь идет о строительстве 4 новых садов, а также о проектировании и строительстве новых школа на ул. Преминина, Возрождения, начальной школы в Прилуках и пристройки к школе № 30, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщал NewsVo, 28 ноября стало известно, что предыдущий начальник департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов стал первым заместителем мэра. Тогда исполняющим обязанности назначили заместителя начальника департамента Александра Борисовского.

Напомним, «Дорремстрой» в 2015 году проводил торги об организации платных парковок в Вологде.