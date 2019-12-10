В Нюксенском районе убившего лося браконьера приговорили к обязательным работам

10.12.2019 [Происшествия]

В Нюксенском районе суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренном ст. 258 УК РФ (совершение незаконной охоты с причинением крупного ущерба).

По материалам дела, 2 апреля 2019 года, подсудимый, не имея лицензии и разрешения, охотился в 10 километрах от деревни Логдуз Бабушкинского района. Во время охоты он выстрелил из незарегистрированного ружья и ранил дикого лося.

«Продолжая преследование и обнаружив лося на территории Нюксенского района около реки Пурсанга, подсудимый произвел второй прицельный выстрел, в результате которого животное погибло», — пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Ущерб, нанесённый Облохотдепартаменту, составил 240 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Кроме того, с учётом частичного возмещения, суд взыскал с мужчины 190 тысяч рублей компенсации в пользу департамента. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: браконьеры, лоси, приговоры

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