В Устюженском районе столкнулись трактор и «Лэнд Крузер»: тракторист в больнице

В Устюженском районе столкнулись трактор и «Тойота Лэнд Крузер»: тракторист доставлен в больницу с травмами. ДТП произошло около 7 часов утра 10 декабря на трассе Вологда-Тихвин.

По данным пресс-службы областного УМВД, 65-летний водитель иномарки врезался в двигавшийся попутно трактор МТЗ-82. В результате столкновения 47-летний тракторист доставлен в больницу с травмами.

На месте происшествия работали наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодском районе на 14 километре автодороги Семенково — Заря днем 2 декабря трактор с телегой чуть не свалился с моста в реку.