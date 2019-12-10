В Вологде задержали нападавшего на офисы микрофинансовых фирм грабителя

10.12.2019 [Происшествия]
В Вологде задержали нападавшего на офисы микрофинансовых фирм грабителя

В Вологде полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в серии разбойных нападений на микрофинансовые организации.

«Злоумышленник совершал преступления в вечернее время. Работникам кредитных организаций он угрожал предметами похожими на ножницы или нож. В одну из микрофинансовых организаций на ул. Конева налетчик приходил дважды. Общий ущерб от действий вологжанина составил порядка 60 тысяч рублей. Вырученные средства задержанный потратил на азартные игры», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела. Всех, кто пострадал от действий задержанного, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам: 8(8172) 76-31-14, 76-31-15 или «02».

Тэги: ограбление, микрофинансовые организации
Фото пресс-службы областного УМВД

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