450 вологжан получили новое жилье вместо аварийного по программе переселения в 2019 году

450 жителей Вологодской области получили новое жилье вместо аварийного в рамках программы переселения в 2019 году. Уже расселено 187 квартир, это свыше 8 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщал NewsVo, программа переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 будет реализована в шесть этапов. В ней участвуют многоквартирные аварийные дома, признанные таковыми по факту физического износа до 1 января 2017 года. В апреле этого года Вологодская область заключила соглашение на предоставление финансовой поддержки на реализацию программы за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Первый этап программы реализуется только путем приобретения жилых помещений у застройщиков на вторичном рынке жилья и также путем выкупа жилых помещений у собственников. Объектов капитального строительства в рамках данного этапа у Вологодской области нет, - рассказал замгубернатора Антон Стрижов. - Несмотря на то, что фактическая реализация программы на территории области началась только с конца августа 2019 года, расселение граждан из аварийного жилищного фонда уже достигло 52%».

Всего во время первого этапа программы переселения необходимо расселить более 15200 квадратных метров аварийного фонда, на которых проживает 378 семей. Финансирование этого этапа составляет 538,5 млн. рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местных бюджетов.

9 декабря на заседании в правительстве Вологодской области были озвучены и возможные риски исполнения программы в регионе. Так, Минстроем установлена стоимость строительства и приобретения одного квадратного метра жилья для Вологодской области - порядка 35 тысяч рублей. Тем не менее, среднерыночная стоимость жилья в регионе выше - более 40 тысяч рублей за квадратный метр. Это отрицательно сказывается на заинтересованности застройщиков и продавцов готовых квартир к участию в программе.

По условиям Фонда, контракты на новое жилье для проживающих на 90% общей площади аварийного жилищного фонда (речь идет о первом этапе) должны быть заключены до конца этого года. Однако из-за низкой стоимости квадратного метра, установленной Минстроем, до конца года планируется заключить муниципальные контракты лишь на 75% площади.

— Чтобы не допустить снижения темпов реализации программы Губернатор Олег Кувшинников поручил продолжить работу с Министерством строительства и ЖКХ России по пересмотру нормативов по стоимости квадратного метра для расселения граждан из аварийного жилфонда. Он заявил о недопустимости срыва нацпроекта, подчеркнув, что ограничительные меры, которые может ввести Фонд, не должны повлиять на заключение контрактов и приобретение квартир в Вологодской области, — сообщает пресс-служба регионального правительства.