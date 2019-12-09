Череповчанка Евгения Лапенкова завоевала бронзу Кубка мира по конькобежному спорту

Череповчанка Евгения Лапенкова завоевала бронзовую медаль в командной гонке преследования Кубка мира по конькобежному спорту, который в эти дни проходит в казахстанском Нур-Султане. Российское трио, Елизавета Казелина, Наталия Воронина и Евгения Лаленкова показало результат 3:04.34, пропустив вперед только сборные Италии и Канады.

На дистанции 1500 метров чемпионка России в спринтерском многоборье 2019 года заняла 5 место, показав лучший результат среди российских спортсменок 1:56.80. Оставание Лаленковой от лидера, канадки Иваны Блонден, составило 8 десятых секунды.

Одной сотой секунды не хватило Артему Арефьеву чтобы подняться на пьедестал Кубка мира. На дистанции 500 метров череповчанин показал результат 34.74 сек., отстав от третьего места, на котором расположился канадец Алекс Буавер-Лакруа. Отметим что первое и второе место оставили за собой россияне, Виктор Муштаков и Руслан Мурашов соответственно.



На дистанции 1000 метров Артем Арефьев был только двенадцатым, зато установил личный рекорд, который теперь составляет 1:09.75.