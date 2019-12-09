На школе в Соколе установят табличку в память о погибшем в Сирии Евгении Филатове

09.12.2019 [Общество]

В память о погибшем в Сирии сокольчанине Евгении Филатове на здании школы № 10 в Соколе установят мемориальную табличку. С такой инициативой к главе района обратилась мать военнослужащего.

Глава Сокольского района Юрий Васин поручил местным чиновникам в срок до 1 марта подготовить и организовать мероприятия по увековечиванию памяти сокольчанина. Кроме мемориальной таблички на школе, в которой он учился, имя Евгения Филатова планируют внести в список на стеле возле культурного центра «Сухонский». 

Как ранее сообщал NewsVo, Евгений Филатов умер 22 февраля. Тело 28-летнего молодого человека привезли на родину в цинковом гробу.

— Молодой человек служил по контракту в Псковской десантной дивизии. Его подразделение перебросили в провинцию Дейр-эз-Зор. Там сержант получил смертельное ранение 22 февраля этого года, когда машина, на которой он ехал через пустыню по трассе Пальмира — Аль-Маядин угодила прямиком в засаду, — сообщает сайт администрации Сокольского района. 

Тэги: Сирия, контрактники, военные, гибель людей

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