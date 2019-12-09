Сборная Вологодской области по пауэрлифтингу завоевала семь медалей на межрегиональных соревнованиях

Сборная Вологодской области завоевала семь медалей, четыре из которых золотые, на Первенстве Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Сыктывкаре с 5 по 8 декабря, в них приняли сильнейшие атлеты федерального округа. Победитель выявлялся по сумме троеборье (приседание, жим штанги лежа и тяга штанги).



Мастер спорта России Юлия Бахвалова стала победительницей в троеборье в весовой категории до 72 кг, показав сумму 520 кг (присед – 205 кг, жим лежа – 115 кг, тяга – 200 кг), также данный результат позволил спортсменке стать обладательницей золотой медали в абсолютной зачете среди женщин.

Спортсменка установила четыре рекорда Вологодской области по троеборью в приседаниях, жиме лежа, тяги и сумме. Мастер спорта России Юрий Грошников завоевал золото в троеборье в весовой категории до 66 кг, показав в сумме 585 кг (присед – 200 кг, жим лежа –130кг, тяга – 255 кг). Оба спортсмена тренируются под руководством тренер СШ №3 города Металлургов Николая Александровича Ильичева.

Ильичёв Николай из Вологды занял 1 место в в/к до 120 кг (240, 155, 290) и в абсолютном зачёте среди ветеранов 40-49 лет, а команда Вологодской области 1 место в командном зачёте среди ветеранов 40-49 лет по троеборью классическому.