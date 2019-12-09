Житель Вологодского района, гуляя с собакой, нашел учебную противотанковую мину

8 декабря в Вологодском районе неподалёку от деревни Труфаново местный житель во время прогулки с собакой обнаружил в поле предмет, по внешнему виду напоминающий боеприпас. Мужчина сообщил о находке в полицию. На место происшествия были направлены эксперты Росгвардии.

«В ходе обследования было установлено, что мужчина обнаружил учебную противотанковую мину УТМ-62М. После проверки был сделан вывод о том, что находка не является опасной для жизни и здоровья граждан», — сообщает пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.

Учебный боеприпас передали в отдел полиции.