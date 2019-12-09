В Вологде студента осудили условно за драку в техникуме

В Вологде суд вынес приговор 17-летнему учащемуся техникума за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 16-летнему студенту того же учебного заведения. По данным следствия, 6 марта пострадавший поступил в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

«Дальнейшее обследование показало, что потерпевший получил черепно-лицевую травму, включая вдавленный оскольчатый перелом наружной и нижней стенки левой орбиты. С учетом времени, потребовавшегося для лечения травмы, специалистами она оценивается как причинившая средней тяжести вред здоровью», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В тот же день мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о привлечении к ответственности того, кто причинил травму её сыну.

«Следствием и судом установлено, что в г. Вологде около 14-15 часов 06.03.2019 находившийся в коридоре учебного корпуса 17-летний обвиняемый вызвал на разговор приятеля потерпевшего и попытался его ударить. Их стал разнимать 16-летний подросток, которого обвиняемый, недовольный его вмешательством, ударил по лицу кулаком, причинив потерпевшему указанную травму», — отмечают в региональном управлении следственного комитета.

Подсудимому назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.