Череповчанка взыскала с перевозчика 250 тысяч рублей за перелом, полученный на выходе из маршрутки

09.12.2019 [Общество]

В Череповецком районе суд взыскал с фирмы перевозчика 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу женщины, которая сломала ногу, поскользнувшись при выходе из маршрутки.

По материалам дела, потерпевшая получила травму в марте 2019 года, возвращаясь из Череповца в деревню Богатово. При выходе на конечной остановке, она поскользнулась на последней ступени автобуса и упала, получив закрытый перелом правой голени. Экспертиза показала, что женщина могла поскользнуться на наледи, образовавшейся на ступеньке. Свидетели также подтвердили, что на ступени автобуса была наледь и они видели, как водитель автобуса удалял её после происшествия. Пострадавшая обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда к фирме-перевозчику и страховой компании.

В судебном заседании представители перевозчика не признали исковых требований, сославшись на то, что истец могла поскользнуться на проезжей части дороги, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд пришёл к выводу, что компенсировать моральный вред должна именно фирма-перевозчик, поскольку водитель автобуса не выполнил своих обязанностей по очистке ступеней, и взыскал с компании 250 тысяч рублей. Оснований о взыскании денег со страховой компании, суд не нашёл. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 

Тэги: переломы, маршруты, перевозчики

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