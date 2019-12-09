Россияне считают уроженца Вологодской области Ивана Конева героем Отечества

09.12.2019 [Общество]

Уроженец Вологодской области Иван Конев вошел в список самых популярных в России военачальников. Исследование о том, кого из отечественных военных различных эпох жители страны считают героями Отечества, провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, россияне считают героем Отечества в первую очередь Георгия Жукова — 37% опрошенных назвали его имя при ответе на вопрос без предложенных вариантов. Также каждый пятый считает героем нынешнего министра обороны Сергея Шойгу (19%). 

— Вошли в топ-5 названных нашими соотечественниками героев Отечества такие исторические личности, как Александр Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). Чуть реже респонденты называли таких исторических личностей, как Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Лебедь (3%) и Александр Невский (3%), — сообщается на сайте ВЦИОМа.

Герой Советского Союза маршал Иван Конев родился в Вологодской области (в деревне Лодейно Никольского уезда Вологодской губернии). В конце Великой Отечественной войны войска под командованием Конева участвовали в разгроме немецких захватчиков под Прагой. За освобождение чешской столицы Конев был удостоен высшего ордена «Белого Льва» 1-го класса и «Чехословацкого военного креста». Маршал Конев похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

 

Тэги: маршал Конев, герои, герой СССР

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