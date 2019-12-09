300 млн рублей за девять месяцев: в Вологде ищут подрядчика на уборку города

09.12.2019 [Общество]

Администрация Вологды объявила аукцион по поиску подрядчика на уборку улиц города с 1 января по 30 сентября 2020 года. Согласно данным сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта — 299 911 813 рублей. Это почти на 100 миллионов рублей больше, чем сумма за эти услуги за весь 2019 год.

В обязанности победителя будет входить выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений (мостов) в указанные в контракте сроки. Заявки принимаются до 13 декабря, сам аукцион назначен на 17 декабря. 

Ранее NewsVo сообщал, что 5 сентября 2016 года администрация города Вологды заключила трехлетний контракт с ООО «Магистраль» «на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования «Город Вологда»». Цена работ на период всего действия контракта была установлена «твердая» - 751 175 694 руб. (на 2016 год – 50 391 748 руб., на 2017 год – 238 050 200 руб., на 2018 год – 258 872 025 руб., на 2019 год – 203 861 720 руб.).

Несмотря на это, "Магистраль" также получала контракты на "дополнительную" уборку улиц от снега. Так, например, за уборку снега в ноябре и декабре 2018 года фирме заплатили еще 21 387 518,72 рублей из городского бюджета, поверх средств, выделяемых в ходе контракта.

Тэги: уборка снега, благоустройство, ООО Магистраль

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