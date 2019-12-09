Хоккейная «Северсталь» проиграла ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3

Череповецкая «Северсталь» уступила ярославскому «Локомотиву» в Регулярном чемпионате КХЛ. Матч прошел в Череповце.

«Металлурги» начали матч активно, забросив шайбу уже на второй минуте. Счёт открыл Александр Петунин. Гостям удалось сравнять счёт в середине первого периода, но уже спустя полторы минуты Дмитрий Марковин вновь выводит «Северсталь» вперёд.

Во втором периоде Адам Лишка мог сделать преимущество череповчан в две шайбы, но судьи после просмотра этого эпизода решили, что шайба была заброшена рукой, и отменили гол. В середине третьего периода Артур Каюмов с ближнего расстояния просто «расстрелял» ворота вратаря череповчан Владислава Подъяпольского, во второй раз сравняв счёт. 2:2, так завершилось основное и дополнительное время матча, а в серии буллитов победу «Локомотиву» принес гол шведа Магнуса Пяярви — 2:3.

Ранее "Северсталь" одержала победу над минским «Динамо» - счет 4:3. Следующий матч череповчане проведут только 17 декабря. Соперниками «желто-черных» будет питерский СКА.