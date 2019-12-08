В Кадуе отремонтировали зрительный зал дома культуры

В Кадуе завершился ремонт зала центрального дома культуры. Там заменили полы, систему освещения, установили современные кресла для зрителей, обновили убранство сцены. Провести капитальный ремонт решили на градостроительном совете района. Из областного бюджета на работы выделили 10 млн. рублей.

Центральный дом культуры Кадуя в этом году празднует 35-летие. Сейчас здесь работают 15 творческих коллективов, которые ежегодно организуют около 700 мероприятий. Только в прошлом году местный ДК посетили более 120 тысяч человек.

«Главный итог проведенной работы – это то, что созданы условия для более активной жизни дома культуры, для появления здесь новых проектов и творческих коллективов, – отметил заместитель начальника департамента культуры и туризма области Дмитрий Климанов. – Кроме того, в этом году отремонтированы Кадуйская школа искусств и Рукавицкий дом культуры, приобретен автобус для перевозки на спортивные, культурные и образовательные мероприятия».

С 2019 года реализуется национальный проект «Культура», большая региональная составляющая сформирована на уровне Вологодской области: программы губернатора «Сельский дом культуры», «Сельская библиотека». В будущем году в Кадуйском районе планируется построить новое здание для размещения Никольского дома культуры, отремонтировать дом культуры в деревне Андроново и Хохловский филиал центральной библиотеки. Также в поселке Хохлово будет продолжен ремонт дома культуры.